Фигурант «московского дела» Павел Новиков признал свою вину в суде. Ранее прокурор заявила, что он с размаха нанес один удар бутылкой по голове полицейскому и один удар по предплечью. После признания Новикова, суд отложил заседание на второе декабря. Напомню, речь идет о несогласованной акции 28 июля в Москве.