Фигурант «московского дела» Павел Новиков признал свою вину в суде. Ранее прокурор заявила, что он с размаха нанес один удар бутылкой по голове полицейскому и один удар по предплечью. После признания Новикова, суд отложил заседание на второе декабря. Напомню, речь идет о несогласованной акции 28 июля в Москве.
2019-11-18T15:31:00+03:00
2019-11-18T15:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 ноября 2019
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