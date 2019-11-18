Национальный медицинский исследовательский центр здоровья не прекращает программу трансплантации почек у детей, которая была запущена в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра. Там уточнили, что планируют увеличить число сотрудников, которые занимаются этим вопросом. Ранее «Коммерсантъ» утверждал, что руководство центра решило уволить двух врачей, которые руководили программой.