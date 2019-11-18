Яндекс поддерживает решение депутата-единоросса отозвать для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах

Яндекс поддерживает решение депутата-единоросса Антона Горелкина отозвать для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах. Напомним, он предлагал ограничить иностранное владение IT-компаниями до 20%. Депутат не скрывал, что инициатива направлена в том числе на Яндекс. Решение отозвать законопроект Горелкин не связывает с изменениями в структуре корпоративного управления Яндекса.
2019-11-18T15:30:00+03:00
2019-11-18T15:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 18 ноября 2019
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