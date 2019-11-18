Яндекс поддерживает решение депутата-единоросса отозвать для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах

Яндекс поддерживает решение депутата-единоросса Антона Горелкина отозвать для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах. Напомним, он предлагал ограничить иностранное владение IT-компаниями до 20%. Депутат не скрывал, что инициатива направлена в том числе на Яндекс. Решение отозвать законопроект Горелкин не связывает с изменениями в структуре корпоративного управления Яндекса.