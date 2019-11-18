Несколько сотрудников правоохранительных органов погибли во время беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин. Согласно официальным данным, в отдельных случаях использовалось холодное и огнестрельное оружие. Участники массовых акций нанесли ущерб отделениям банков, поджигали автозаправочные станции и магазины.
2019-11-18T15:00:00+03:00
2019-11-18T15:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 18 ноября 2019
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