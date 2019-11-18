В законопроекте о домашнем насилии теперь будет понятие «преследование»

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на поправки, которые разработали депутаты. Также предлагается ужесточить наказание за нарушение так называемых защитных предписаний. Депутаты считают, что вместо штрафов за первое нарушение предписания следует внести административную ответственность, за повторные – уже уголовную. Закон о домашнем насилии разрабатывается в России уже несколько лет. Новая версия может быть внесена в Госдуму до конца этого года.