Депутат-"единоросс" решил отозвать законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информресурсами

Депутат-"единоросс" Антон Горелкин решил отозвать свой законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами для доработки. В интервью ТАСС он сказал, что продолжит работать над документом с учетом рекомендаций правительства. При этом он подчеркнул, что решение отозвать проект не связано с изменениями в структуре корпоративного управления Яндекса. Ранее стало известно, что совет директоров Яндекса одобрил создание некоммерческого «Фонда общественных интересов». Он получит так называемую «Золотую акцию» с расширенными правами. По сути, это означает договоренность бизнеса и государства, — сказал «Эху» главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

Ранее источники Интерфакса утверждали, что создание нового фонда Яндекса согласовано с администрацией президента. Между тем, в Кремле это не подтвердили, впрочем, признали, что Яндекс, безусловно, находится в поле особого внимания властей.