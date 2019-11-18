Россия передала Украине три военных корабля, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году во время

инцидента в Керченском проливе.

Передача Украине кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, никак не связана с международным трибуналом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИДе подчеркивают, что корабли являются вещественными доказательстве в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы. Следственные действия в отношении них завершены, поэтому передача стала возможной.

Замглавы МИДа Украины Елена Зеркаль написала в Фейсбуке, что команда дипломатов направляются в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских судов и 24-х моряков. От судебного разбирательства Киев не отказывается.