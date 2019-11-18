Писатель Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил коллега и друг Сахновского, член Союза писателей России Евгений Касимов.

«[Игорь Сахновский] умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты», — сказал Касимов.

Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В разные годы работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале «Уральский следопыт», редактором в уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства «Наука».

Сахновский-прозаик дебютировал в 1999 году, когда в журнале «Новый мир» был опубликован его первый роман «Насущные нужды умерших». Сахновский является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и других

Игорь Сахновский являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.