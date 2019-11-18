Португалия вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу, одержав юбилейную трехсотую победу

Поставщиком юбилейных побед для португальцев стал Люксембург. Сотая и двухсотая тоже были одержаны в матчах с командой герцогства. На этот раз представители небольшого государства уступили 0-2. Второй гол забил Криштиану Роналду и он стал для него 99-ым за сборную, но этот повод для празднования пока пришлось отложить. Сербия, которая конкурировала с португальцами за путевку в финальный турнир, пропустила в добавленное время от победителя группы Украины и не смогла набрать три очка. Ничья 2-2. Харри Кейн из сборной Англии продлил свою результативную серию. Он забивал в каждом из отборочных матчей, равно как и в последнем против команды Косова, который англичане выиграли со счетом 4-0. Франция справилась с Албанией даже резервным составом 2-0. Чехия, напротив, проиграла болгарам основным 1-2.



Сборная России свой заключительный матч отборочного турнира сыграет завтра. Россияне на выезде встречаются с командой Сан-Марино.