Болельщик ЦСКА обратился в Страсбургский суд после того, как его оштрафовали за стихотворение о «Спартаке»

Новочебоксарский городской суд усмотрел в нем экстремистские призывы. 28-летний Евгений Огурцов был оштрафован на 10 тысяч рублей. Стихотворение было написано после проигрыша ЦСКА «Спартаку», а затем опубликовано в сборнике стихов «Голос трибун». Как сообщили ТАСС в правозащитной организации «Агора», явно было нарушено право болельщика на свободу творчества.