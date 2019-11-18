Болельщик ЦСКА обратился в Страсбургский суд после того, как его оштрафовали за стихотворение о «Спартаке»

Новочебоксарский городской суд усмотрел в нем экстремистские призывы. 28-летний Евгений Огурцов был оштрафован на 10 тысяч рублей. Стихотворение было написано после проигрыша ЦСКА «Спартаку», а затем опубликовано в сборнике стихов «Голос трибун». Как сообщили ТАСС в правозащитной организации «Агора», явно было нарушено право болельщика на свободу творчества.
2019-11-18T14:30:00+03:00
2019-11-18T14:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 ноября 2019
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