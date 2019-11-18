Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые обнаружили сатанизм в творчестве рэпера Егора Крида

В сообщении ведомства говорится, что проведенная ими экспертиза не отвечала определенным требованиям. Эксперты, чьи выводы вызвали большой общественный резонанс, заключили, что Егор Крид представляет агрессивную антироссийскую субкультуру, вредную для молодежи.