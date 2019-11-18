Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые обнаружили сатанизм в творчестве рэпера Егора Крида

В сообщении ведомства говорится, что проведенная ими экспертиза не отвечала определенным требованиям. Эксперты, чьи выводы вызвали большой общественный резонанс, заключили, что Егор Крид представляет агрессивную антироссийскую субкультуру, вредную для молодежи.
2019-11-18T14:30:00+03:00
2019-11-18T14:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 18 ноября 2019
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