ВМС Украины подтверждает передачу Россией трех украинских кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе за нарушение госграницы. В ближайшее время два катера и буксир будут направлены в сторону Одессы. Замглавы МИДа Украины Елена Зеркаль написала в Фейсбуке, что команда дипломатов, тем временем, направляются в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских судов и 24-х моряков. От судебного разбирательства Киев не отказывается. В Москве же говорят, что украинские суда были переданы, так как с ними были завершены все следственные действия.