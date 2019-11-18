Z Архив новостей новости
5 14 6 253
14:30, 18 ноября 2019

ВМС Украины подтверждает передачу Россией трех украинских кораблей

ВМС Украины подтверждает передачу Россией трех украинских кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе за нарушение госграницы. В ближайшее время два катера и буксир будут направлены в сторону Одессы. Замглавы МИДа Украины Елена Зеркаль написала в Фейсбуке, что команда дипломатов, тем временем, направляются в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских судов и 24-х моряков. От судебного разбирательства Киев не отказывается. В Москве же говорят, что украинские суда были переданы, так как с ними были завершены все следственные действия.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 ноября Поздравить…

5 282 6 6208 13.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Волки и волки Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи…

5 274 6 32977 11.11
Kвнешняя политика, рф, сша, саудовская аравия, европа, мнения
Блоги

Иван Голунов: СК засекретил уголовное дело о наркотиках Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является государственной тайной…

5 66 6 26788 11.11
Kобщество, правосудие, события
Блоги

+ Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии В настоящее время саперы проверяют объект на взрывоопасные предметы…

5 120 6 12603 15.11
8читать ;смотреть
Kсирия, военные, сша, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Крыму нескоро откроется штаб Навального Надо прекращать все эти заигрывания, которые только усложняют ситуацию и приводят к серьёзному межнациональному конфликту, который был и никуда не девается…

5 152 6 16392 08:50
Kкрым, навальный, политика, общество, власть, украина, конфликты, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Браво, Мексика! Браво, независимость! Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу…

5 97 6 11104 12.11
Kобщество, боливия, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Везде неприглядная картина. Как только у Минобороны нет возможности все отрицать…

5 91 6 11244 16.11
Kармия, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Анатолий Шарий: Земля уйдет, это последний актив Украины То есть покупаешь землю, создаешь акционерное общество, акциями потом торгуешь на Лондонской бирже, акции скупает иностранная компания. Ты же не запретишь торговать на Лондонской бирже акциями, потому что это и есть свобода…

5 121 6 15396 15.11
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: «Пропагандоны» — шпионы в собственной стране Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для Путинского принципа «не сдавать своих». Никаких улучшений, но если ты верная шавка, ты будешь на своем месте…

5 63 6 8348 11:35
Kрф, власть, общество, события
Блоги

Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире В отношении СНГ и ОДКБ Западом проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия…

5 195 6 26306 12.11
Kобщество, безопасность, экономика, сша, статьи, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Операция «Охлаждение» И вполне понятно, что на смену частному бизнесу в России приходят «госкомпании», «госкорпорации», «госбанки», бизнесы, основанные на ненужных обществу госзаказах или комбинаторы, устанавливающие плату «за воздух»...

5 47 6 7711 15.11
Kгосударство, экономика, власть, мнения
Блоги

+ Суд Петербурга отказался закрыть заседание по делу историка Олега Соколова Суд Петербурга отказался закрыть заседание по делу историка Олега Соколова Защита хотела закрыть слушания, объяснив тем, что во время процесса прозвучат подробности интимной жизни и взаимоотношений обвиняемого с погибшей…

5 36 6 19274 11.11
8читать ;смотреть
Kобщество, петербург, суды, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Станет ли Сергей Аксёнов крымским блогером на пенсии? Сергей Валерьевич умеет быстро говорить и обещать, он медийная фигура, его нынешние «блогерские» усилия в первых строчках рейтингов, но на сколько я знаю, он лично далёк от всего этого и всем этим занимается его пресс-служба…

5 42 6 7313 14.11
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Магнитский — от слова «магнит» Каким был Сергей Магнитский и как его смерть связана с самым крупным налоговым возвратом из российской казны…

5 111 6 21812 16.11
Kмагнитский, общество, память, мнения
Интервью Персонально ваш

Александр Горный гость: Александр Горный блогер

Владимир Путин должен быть благодарен Навальному, что не он, Путин, долбает своих вот этих бояр, а он должен через Навального этих бояр своих подковырнуть…

5 27 6 10706 11.11
#слушать 41:46 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Kобщество, политика
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Мы — враги народа Это бизнес не только идеологический – он имеет конкретную монетизацию, т.к. под реализацию всех патриотических проектов выделяются нехилые средства…

5 133 6 26704 13.11
Kобщество, законы, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Уменьшилось число россиян, кто относится с симпатией к Владимиру Путину Однако больше стало тех, кто одобряет его работу…

5 25 6 16286
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Мы живем в эпоху, когда хайп решает всё. Популярность питерского потрошителя Соколова по запросам Яндекса и Гугла ровно в 6 раз превысила популярность Владимира Путина. Можете себе представить, что могло бы случиться…

5 57 6 114931 13.11
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование

3183941
«Процессы европейского Средневековья».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5093 17.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Космодром «Восточный»: а воры кто? За семь лет строительства космодрома «Восточный» из бюджета украдено 11 млрд рублей…

5 215 6 197540 13.11
Kрф, коррупция, события
Блоги

+ Объединенная следственная группа JIT: новые материалы по делу MH17 Объединенная следственная группа JIT: новые материалы по делу MH17 JIT хотела бы связаться с новыми свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники…

5 323 6 163463 14.11
8читать ;смотреть
Kсамолеты, трагедии, катастрофы, расследования, рф, донбасс, малайзия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8168005
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4266453

Сегодня в эфире