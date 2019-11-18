По данным «Левада-центра», последний проведенный опрос показал снижение симпатии россиян к президенту РФ Путину

По данным «Левада-центра», последний проведенный опрос показал снижение симпатии россиян к президенту РФ Владимиру Путину. О результатах исследования рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Левада-центра» Лев Гудков.

Это регулярный наш вопрос, который мы задаем. И самое главное здесь задача в том, как меняется политическая составляющая в отношении к Путину. То есть одобряют, не одобряют его деятельность, а также более скрытая составляющая — психологическая, эмоциональная и прочее. И здесь мы фиксируем снижение, по сравнению, скажем, что было 1,5 года назад, довольно заметное снижение позитивных установок в отношении президента — сейчас это 32%", — рассказал он.

Л.Гудков добавил, что такие результаты исследования обусловлены экономическими проблемами, в том числе пенсионной реформой.

При этом деятельность В.Путина на посту президента одобряют 70% опрошенных: 26% — безусловно одобряют, 44% — «скорее одобряют». Противоположного мнения, согласно опросу, придерживаются 28% его участников, из которых 18% — «скорее не одобряют» работу главы государства, а 10% опрошенных выбрали ответ «безусловно, нет».