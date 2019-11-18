Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его слова об убийстве за оскорбления в соцсетях были искажены

По его словам, такие угрозы не должны восприниматься буквально.

Прояснить свою речь Кадыров решил, посетив строящийся в Грозном Исламский центр. Его сопровождал муфтий Чечни Салах Межиев и главы различных министерств республики. Кадыров утверждает, что некоторые его высказывания неправильно трактуют «провокаторы». Сюжет об этом был показан в новостях телеканала «Грозный», перевод сделало интернет-издание «Кавказский узел».

Кадыров также предложил своим критикам посетить Чечню. В начале ноября глава республики, выступая на одном из совещаний, сказал, что тех пользователей интернета, которые могут оскорблять чью-то честь, необходимо наказывать. Согласно переводу Русской службы Би-би-си, Кадыров сказал, что ничего не получится, если тех, кто занимается сплетнями, не остановить, «убивая, сажая и пугая». Пресс-секретарь чеченского лидера после публикации усомнился в том, что переводчик владеет чеченским, а в Кремле проверять высказывания Кадырова отказались.

Глава полиции чеченского Аргуна, тем временем, опубликовал пост в соцсетях о запугивании с помощью пистолета. На это обратило внимание интернет-издание «Кавказ.Реалии». На прикрепленной к публикации Алихана Цакаева картинке говорится, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы, а попадание пули в ногу меняет взгляды человека на жизнь.