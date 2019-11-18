Киев не откажется от планов привлечь к ответственности РФ в рамках международного трибунала ООН по морскому праву

Киев не откажется от планов привлечь к ответственности Российскую Федерацию в рамках международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения украинских военных кораблей, — заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Украина намерена доказать всему миру, что проход украинских кораблей в Керченском проливе был мирным и законным, а действия России нарушили международное право. Первые слушания состоятся уже в четверг. Россия, напомню, отказалась участвовать в слушаниях, считая, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.

По некоторым данным, Россия начала передачу Украине задержанных кораблей. Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что это происходит в нейтральных водах Черного моря в районе мыса Такиль. Между тем, в Кремле утверждают, что передача кораблей Украине никак не связано с решением Международного трибунала.