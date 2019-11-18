Яндекс изменит структуру управления компанией, создается «Фонд общественных интересов» с расширенными полномочиями

Появление новой структуры связывают с обсуждаемым законопроектом об ограничении доли иностранного участия в значимых IT-компаниях.

«Золотая акция 2.0» — так в «Яндексе», крупнейшей российской технологической компании, назвали разработанную схему. Она предполагает создание Фонда общественных интересов, которому будет передан ряд управленческих полномочий. В его совет директоров войдут преподаватели пяти российских вузов, среди которых ВШЭ, МГУ и СпбГУ, а также представители партнерских негосударственных организаций и топ-менеджеры «Яндекса», в частности Аркадий Волож. Фонд сможет участвовать в согласовании сделок по консолидации в одних руках свыше 10% акций компании, передаче интеллектуальной собственности и возможных партнерских соглашений «Яндекса» с другими странами. Если совет директоров не будет прислушиваться к мнению Фонда по этим вопросам, он сможет временно отстранять гендиректора. При этом на другие направления операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса» фонд влиять не сможет. Предполагается, что ему также отойдет «золотая акция», принадлежащая «Сбербанку». В «Яндексе», между тем, предупреждают, что предлагаемая реструктуризация может негативно повлиять на бренд и финансовое положение компании.

Изменения должны одобрить акционеры, собрание состоится через месяц. Крупнейший акционер «Яндекс» Аркадий Волож обязался не продавать 95% своих акций в течение двух лет.

Изменения структуры управления Яндекса не согласовывались с Кремлем, но деятельность компании в поле особого внимания властей, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Яндекс придумал абсолютно новую конструкцию для российской корпоративной практики, и пока неизвестно, устроит ли она государство, — считает бывший министр экономики Андрей Нечаев.

По словам Нечаева, принципиально важно, кто войдет в новую структуру и сможет ли она принимать консолидированные решения.

После объявления о новой структуре управления компанией акции Яндекса на московской бирже подорожали более чем на 5 процентов.