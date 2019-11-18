По словам Пескова, российская сторона не может оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

В Кремле не могут оценить качество и достоверность материалов, предоставленных Киевом в совместную следственную группу, которая расследует обстоятельства крушения «Боинга» МН17 на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» на брифинге.

На просьбу корреспондента прокомментировать публикацию переговоров, которые помощник президента РФ Владислав Сурков якобы вел с участниками военных действий на юго-востоке Украины, пресс-секретарь ответил:

«Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины. Из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия. Из страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов.

В этой ситуации мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому мы не имеем возможности их комментировать», — сказал он.

«Вся информация идет от совместной следственной группы, Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой совместной следственной группы, ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить свой весомый вклад в расследование этой чудовищной катастрофы», — напомнил Д.Песков.