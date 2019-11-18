В Кремле обратили внимание на эмоциональное высказывание Лукашенко в отношении Союзного государства

В Кремле обратили внимание на эмоциональное высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении Союзного государства. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». При этом он подчеркнул, что Россия исходит из того, что взаимная выгода сохранения Союзного государства с Белоруссией «незыблема».

На вопрос корреспондента, обратили ли в Кремле внимание на эмоциональность заявлений президента Белоруссии А.Лукашенко, Дмитрий Песков сказал: «Безусловно».

При этом пресс-секретарь подчеркнул: «Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, Союзного государства, является незыблемой»

Накануне А.Лукашенко заявил журналистам, что ни один документ им не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни белорусского общества, к которым он отнес суверенитет и независимость государства. По его словам, если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов открытию рынков для белорусских товаров, снятию барьеров и т.д., никакие дорожные карты не могут быть подписаны.