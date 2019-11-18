Пресс-секретарь президента Песков пока не располагает информацией о возможной проверке в отношении прокурора Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» на брифинге, заявил, что не располагает информацией о возможном поручении главы государства провести проверку в отношении прокурора Москвы Дениса Попова в связи с публикациями о его имуществе.

«Я не располагаю никакой информацией на этот счет, поэтому я не могу ничего добавить к тому, что я уже говорил», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «есть соответствующие органы, которые отвечают за эту область». «При необходимости они проводят проверки в отношении абсолютно всех лиц, которые могут подвержены таким проверкам», — сказал он.

«Это постоянный процесс. Все, кто заполняет и подает декларации, они могут быть подвержены выборочной проверке. Это постоянный и последовательный процесс», — отметил Д.Песков.