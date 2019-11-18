В России могут сократить время продажи алкоголя на час – до 22 часов

Минздрав изучает предложение Общероссийского народного фронта. В ведомстве отмечают, что ограничительные меры показывают эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя. При этом Минкомсвязь поддержала снятие всех запретов на рекламу российского вина. Завтра соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме.