В России могут сократить время продажи алкоголя на час – до 22 часов

Минздрав изучает предложение Общероссийского народного фронта. В ведомстве отмечают, что ограничительные меры показывают эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя. При этом Минкомсвязь поддержала снятие всех запретов на рекламу российского вина. Завтра соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме.
2019-11-18T13:30:00+03:00
2019-11-18T13:48:22+03:00
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13:30, 18 ноября 2019
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