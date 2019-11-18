В Москве во время акции задержали активистов «Гринпис», а также фотокорреспондента «Новой газеты»

В Москве во время акции против вылова китообразных задержали активистов «Гринпис», а также фотокорреспондента «Новой газеты» Светлану Виданову. Ее привезли в ОВД «Якиманка», где находятся представители экологической организации – пока неизвестно. В ходе акции активисты спустили на воду надувную косатку с плакатом «Спасибо, что отпустили – больше не ловите».
2019-11-18T13:30:00+03:00
2019-11-18T13:31:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539383-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 18 ноября 2019
Загрузка комментариев...