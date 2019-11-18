Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие. Официально сообщается, что пуск был проведен для проверки оперативной готовности армии. Местные СМИ полагают, что на самом деле это ответ на запуск индийской баллистической ракеты, который был произведен в минувшую субботу.
2019-11-18T13:30:00+03:00
2019-11-18T13:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 18 ноября 2019
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