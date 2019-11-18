Нечаев: Создание нового Фонда «Яндекса» пока в проекте, и неизвестно, устроит ли это государство

Создание некоммерческого «Фонда общественных интересов», который войдет в структуру корпоративного управления «Яндекса», пока в проекте, и неизвестно, устроит ли эта конструкция государство. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, бывший министр экономики Андрей Нечаев.

«Пока это только проект. Сбербанк своего согласия еще не дал. Это такая новая конструкция для российской корпоративной практики. И создание данной конструкции будет зависеть не только от них (Яндекса), но и от властей. Потому что на фоне тех попыток контроля интернета, которые сейчас есть, и СМИ, возникает вопрос — насколько все это устроит нашу власть?», — сказал он.

Также А.Нечаев отметил, что в случае создания этого фонда, возникает принципиальный вопрос, кто будет входить в него и сможет ли он принимать консолидированные решения.

«Принципиально важно, как этот фонд будет формироваться персонально, кто будет входить. Но если вся эта конструкция удастся, то это будет хороший эксперимент и хорошее решение, потому что с одной стороны удовлетворяются интересы инвесторов, с другой стороны появляется страховка с точки зрения того, что «Яндекс» перейдет во владение какого-то одного крупного акционера или нескольких», — отметил экономист.

«Яндекс» 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать «золотую акцию» «Яндекса», принадлежащую Сбербанку.