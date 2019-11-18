Передача «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка в спецфонд – договоренность бизнеса с государством – главред Roem.ru

«Золотая акция» Яндекса перейдет от Сбербанка созданному Фонду общественных интересов с правом вето на концентрацию 10% акций. Это означает договоренность значимого для государства бизнеса с самим государством. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

«Яндекс» 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать «золотую акцию» «Яндекса», принадлежащую Сбербанку.

«Это договоренность значимого для государства бизнеса с самим государством. Поскольку прямым текстом это не говорится, но я так понимаю, что с государственной точки зрения все вопросы к «Яндексу» будут утрясены. И можно ожидать данная мера будет достаточной для того, чтобы Яндекс больше не трясло, как это было последние годы», — сказал он.

Ю.Синодов отметил, что в своем письме Аркадий Волож признает, что на компанию оказывается существенное давление. «Это собственно было известно, но подтверждение со стороны «Яндекса» — это интересный факт», — сказал он.