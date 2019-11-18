Сегодня еще в трех группах завершается отбор к Чемпионату Европы по футболу 2020 года

Сегодня пройдут заключительные матчи в трех отборочных группах. Правда, в двух из них борьба за путевки на ЕВРО уже позади.

В группе Ф первые два места заняли испанцы и шведы. Первые сегодня сыграют дома с румынами. Вторые будут принимать команду Фарерских островов.

В ранге товарищеских пройдет большинство матчей и в группе Джи. Победитель – Италия – сыграет с командой Армении. А сборная Финляндии, впервые в своей истории пробившаяся на Евро, завершит турнир в Греции.

Зато в группе Д – настоящая интрига. Перед заключительным туром никто участие в Евро себе не гарантировал. Наиболее простая задача – у швейцарцев, которым достаточно будет победить в Гибралтаре. А вот Ирландия и Дания оспорят путевку в очной дуэли. Причем Зеленую армию устроит только победа.

Все матчи понедельника начнутся в 22.45.