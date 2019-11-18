Tesla намерена инвестировать в свой первый европейский завод в Берлине 4 миллиарда 400 миллионов евро, — пишет Bild am Sonntag. На заводе будут выпускаться аккумуляторы и электромобили – 150 тысяч машин в год, — отмечает издание. Завод Tesla в Германии станет четвертым в мире и вторым за пределами США.
2019-11-18T13:00:00+03:00
2019-11-18T13:07:00+03:00
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13:00, 18 ноября 2019
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