Tesla намерена инвестировать в свой первый европейский завод в Берлине 4 миллиарда 400 миллионов евро, — пишет Bild am Sonntag. На заводе будут выпускаться аккумуляторы и электромобили – 150 тысяч машин в год, — отмечает издание. Завод Tesla в Германии станет четвертым в мире и вторым за пределами США.