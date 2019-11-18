Начальник отдела МВД по городу Аргуну Алихан Цакаев опубликовал пост в Инстаграме о воспитании с помощью пистолета

Как пишет Цакаев: «учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь». На пост полицейского обратил внимание блогер Тумсо Абдурахманов, — отмечает Znak.com.
2019-11-18T13:00:00+03:00
2019-11-18T13:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:00, 18 ноября 2019
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