Начальник отдела МВД по городу Аргуну Алихан Цакаев опубликовал пост в Инстаграме о воспитании с помощью пистолета

Как пишет Цакаев: «учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь». На пост полицейского обратил внимание блогер Тумсо Абдурахманов, — отмечает Znak.com.