Украинские следователи предложили обратиться к Раде с запросом о привлечении Порошенко к уголовной ответственности

Украинские следователи предложили обратиться к Верховной Раде с запросом о привлечении экс-президента страны Петра Порошенко к уголовной ответственности. С него могут снять депутатскую неприкосновенность.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований Украины просят Генпрокуратуру обратиться в Верховную раду за разрешением привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности. Он сейчас является народным депутатом Украины, поэтому без санкции Рады начать преследование нельзя. Речь идет о деле, которое касается проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия весной этого года. Следователи полагают, что Порошенко мог оказать на исход этого конкурса, цитата, «неправомерное влияние». Это расценивается, как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также злоупотребление властью. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 8 лет. О том, что Госбюро расследований хочет снять неприкосновенность с Порошенко, рассказал юрист Андре й Портнов. Он был руководителем администрации предшественника Порошенко на посту главы государства — Виктора Януковича. Именно заявления Портнова легли в основу ряда уголовных дел в отношении пятого президента Украины.

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что было открыто 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Ни по одному из них ему пока не присвоен статус подозреваемого.