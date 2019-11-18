Болельщики челябинского хоккейного клуба Трактор объявили команде бессрочный бойкот

Прежде всего их не устраивают результаты команды. В воскресенье Трактор проиграл четвертый матч подряд Автомобилисту. В знак протеста фанатский сектор покинул трибуны, а сегодня появилось открытое письмо губернатору области Алексею Текслеру, в котором болельщики требуют уволить генерального директора клуба Бориса Видгофа и всю его команду. Видгофа обвиняют в том, что в Трактор при нем приходят исключительно возрастные игроки, к тому же клиенты одного агента – Юрия Николаева, а также в том, что поддерживающим руководство раздают пригласительные билеты, чтобы заретушировать недовольство трибун. Справедливости ради, болельщики бунтовали и раньше. Прежний директор Иван Сеничеев им тоже не нравился, хотя при нем Трактор занял третье место в чемпионате, а до этого они бойкотировали матчи, требуя ухода тренера Андрея Назарова.

Трактор сейчас занимает в Восточной конференции последнее место.