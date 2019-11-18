Совет ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Соглашение предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз с 80 до 35 евро, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.
2019-11-18T12:30:00+03:00
2019-11-18T12:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 ноября 2019
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