Совет ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Соглашение предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз с 80 до 35 евро, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.