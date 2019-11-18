Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз предлагают создать единую государственную систему учета интернет-аудитории, — сообщают «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок. Сайты обяжут предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. «Коммерсантъ» утверждает, что таких организаций может быть несколько. В случае отказа предусмотрен запрет на размещение рекламы на сайте.
2019-11-18T12:30:00+03:00
2019-11-18T12:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 ноября 2019
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