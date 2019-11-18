Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз предлагают создать единую государственную систему учета интернет-аудитории, — сообщают «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок. Сайты обяжут предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. «Коммерсантъ» утверждает, что таких организаций может быть несколько. В случае отказа предусмотрен запрет на размещение рекламы на сайте.