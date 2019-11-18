ГБР Украины подтвердило информацию о том, что инициировала снятие неприкосновенности с Порошенко

Государственное бюро расследований Украины подтвердило информацию о том, что инициировала снятие неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко. В Верховную раду направлен проект представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности. Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко.
2019-11-18T12:30:00+03:00
2019-11-18T12:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 ноября 2019
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