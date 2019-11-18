ГБР Украины подтвердило информацию о том, что инициировала снятие неприкосновенности с Порошенко

Государственное бюро расследований Украины подтвердило информацию о том, что инициировала снятие неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко. В Верховную раду направлен проект представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности. Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко.