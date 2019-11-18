Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит Минфин США снять с него санкции. По мнению Дерипаски, часть оснований для ограничений потеряла актуальность. Решение об отмене санкций по просьбам подсанкционных лиц принимается крайне редко, — отмечает РБК.
2019-11-18T12:30:00+03:00
2019-11-18T12:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 ноября 2019
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