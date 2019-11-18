Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит Минфин США снять с него санкции. По мнению Дерипаски, часть оснований для ограничений потеряла актуальность. Решение об отмене санкций по просьбам подсанкционных лиц принимается крайне редко, — отмечает РБК.