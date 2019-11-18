Россия предлагает Ираку купить С-400, — рассказала Интерфаксу официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. По ее словам, ответа от партнеров пока нет. Ранее канал CNBC утверждал, что, по меньшей мере, 13 иностранных государств заинтересованы в покупке у России С-400. В первую очередь, это страны Ближнего Востока и Северной Африки.
2019-11-18T12:30:00+03:00
2019-11-18T12:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 18 ноября 2019
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