Россия предлагает Ираку купить С-400, — рассказала Интерфаксу официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. По ее словам, ответа от партнеров пока нет. Ранее канал CNBC утверждал, что, по меньшей мере, 13 иностранных государств заинтересованы в покупке у России С-400. В первую очередь, это страны Ближнего Востока и Северной Африки.