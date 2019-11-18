В проект закона о домашнем насилии добавят понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили к документу еще ряд поправок, с ними ознакомилась газета РБК.

Под определение «преследование» подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность, в том числе нежелательные звонки, поиск человека и попытка связаться с ним через третьих лиц, посещение места работы, учебы или проживания пострадавшего. Эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева рассказала изданию РБК, что пока закон никак не защищает от преследования. При этом в ЕСПЧ из 100 жалоб на домашнее насилие часть связана именно с ним. Депутаты также предлагают ужесточить наказывать за нарушение защитного предписания, запрещающего преследователю приближать к жертве. На первый раз ограничиться административной ответственностью, а на второй уже привлекать к уголовной. Среди предложенных поправок также запрет организациям, занимающимся профилактикой семейно-бытового насилия, обращаться в полицию без согласия жертвы. Эксперты считают эту норму сомнительной, ведь сейчас большинство женщин забирают заявления на следующий день. Если эта поправка будет принята, нарушители могут не понести ответственности.

Ранее авторы закона о домашнем насилии сообщили, что получают угрозы. Они обратились в правоохранительные органы.