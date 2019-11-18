США осудили Гонконг за применение силы против протестующих

Это заявление последовало после столкновений полиции и демонстрантов в районе Политехнического университета.

Обстановка вокруг гонконгского Политеха была накалена всю ночь. Полиция пыталась задерживать протестующих студентов: она перекрыла прилегающие к кампусу дороги. Демонстранты в масках и защитных касках, в свою очередь, бросали бутылки с зажигательной смесью; в некоторых местах возникли пожары. Кто-то даже использовал луки: один полицейский был ранен в ногу стрелой. Силовики же использовали слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При этом полиция Гонконга, как сообщило агентство Reuters, пригрозило использовать боевые патроны в случае, если демонстранты будут устраивать погромы. Десятки человек в результате столкновений были ранены. Агентство Associated Press, тем временем, сообщало, что силовики взяли Политехнический университет штурмом, однако полиция это отрицает. Там лишь говорят, что полицейские продолжали операцию по разгону и задержанию погромщиков. На территории кампуса, по последним данным, остаются более сотни человек.

Протесты в Гонконге продолжаются уже на протяжении пяти месяцев. Демонстранты добиваются отставки главы администрации города и права самим выбирать руководство китайской автономии.