В ГПУ передан проект о снятии депутаткой неприкосновенности с Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) подало на подпись генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко с целью его привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

«Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение (обвинение — прим. ТАСС) и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко», — сообщил он.

Генпрокурор ранее заявлял о наличии уголовных дел, в рамках которых Порошенко может проходить как обвиняемый. По словам Рябошапки, это дела, которые «связаны со злоупотреблением властью и служебным положением».

Ранее глава ГБР Роман Труба сообщал, что Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Они находятся на разных стадиях расследования, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый.