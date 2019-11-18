Яндекс объявил, что меняет структуру управления компанией

Создаётся Фонд общественных интересов, которому планируется делегировать часть полномочий. По данным «Ведомостей», изменения согласованы с администрацией президента и одобрены Кремлём. Появление новой структуры связывают с обсуждаемым законопроектом об ограничении доли иностранного участия в значимых интернет компаниях. Изменения коснутся и доли, которой владеет крупнейший акционер Яндекса Аркадий Волож. Он обязался не продавать 95 процентов своих акций в течение двух лет.

В Яндексе надеются, что благодаря новой структуре управления компания снимет с себя основные политические риски и смягчит давление со стороны государства.

Яндексу удалось договориться с государством, считает главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов. Он обращает внимание на то, что в своём письме Аркадий Волож признаёт, что на компанию оказывается существенное давление.

После объявления о новой структуре управления компанией акции Яндекса на московской бирже подорожали более чем на 5 процентов.