Пожар на складе на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщает МЧС

В пресс-службе московского Управления не располагают данными о пострадавших. Возгорание площадью в 600 квадратных метров произошло на территории автосервиса. Горели автомобили, взрывались баллоны с кислородом и пропаном. Источник ТАСС сообщал, что эвакуировали людей из соседнего здания в связи с угрозой распространения огня.
2019-11-18T11:30:00+03:00
2019-11-18T11:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 18 ноября 2019
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