Пожар на складе на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщает МЧС

В пресс-службе московского Управления не располагают данными о пострадавших. Возгорание площадью в 600 квадратных метров произошло на территории автосервиса. Горели автомобили, взрывались баллоны с кислородом и пропаном. Источник ТАСС сообщал, что эвакуировали людей из соседнего здания в связи с угрозой распространения огня.