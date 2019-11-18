Суд заочно арестовал Картоева по обвинению в убийстве руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева по обвинению в убийстве руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Они были застрелены в Москве вечером 2 ноября. Картоев объявлен в международный розыск.