Суд заочно арестовал Картоева по обвинению в убийстве руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева по обвинению в убийстве руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Они были застрелены в Москве вечером 2 ноября. Картоев объявлен в международный розыск.
2019-11-18T11:30:00+03:00
2019-11-18T11:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 18 ноября 2019
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