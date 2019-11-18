Члены Правления Сбербанка завтра рассмотрят предложение Яндекса о передаче «золотой акции» компании в специальный Фонд

Члены Правления Сбербанка завтра рассмотрят предложение Яндекса о передаче так называемой «золотой акции» компании в специальный Фонд. Банк относится к инициативе позитивно и с пониманием, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Яндекс сообщил о решении совета директоров внести изменения в структуру управления – специальному Фонду общественных интересов передаётся часть функций. Руководство Яндекса называет это решение для всех сторон – компании, международных инвесторов и государства. Аркадий Волож в письме акционерам сообщил, что в течение двух лет обязался не продавать 95 процентов своих акций.

Предприниматель медиа-инвестор Александр Винокуров считает, что Яндекс «рейданули – для защиты интересов страны и общества». Винокуров называет это «смесью социализма и бандитизма».