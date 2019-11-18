В составе сборной России, который был обнародован Союзом биатлонистов, оказались не все, кто завоевал это право по итогам контрольных стартов.

Изначально от гонок в Тюмени освободили лидеров сборной Александра Логинова, Евгения Гараничева и Екатерину Юрлову-Перхт, а также победителей общего зачета Кубка IBU Максима Бабикова и Викторию Сливко. Еще две вакансии должен был распределить тренерский совет, остальные разыгрывались непосредственно на лыжне. Здесь и стали возникать вопросы. Изначально Ирина Старых и Екатерина Глазырина, которая вернулась после дисквалификации, участвовали вне конкурса. Заранее было решено, что они поедут на Кубок IBU, однако фамилия Старых оказалась в списке основной команды, а Глазырина вообще остается в России, хотя она была третьей по результатам. В мужской команде Кирилла Стрельцова решили заменить более опытным Эдуардом Латыповым, хотя он пробежал хуже. Эксперты связывают эти решения с лоббированием интересов отдельных регионов.

Первый этап Кубка Мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.