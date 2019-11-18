Минздрав рассматривает предложение сократить время продажи алкоголя до 22 часов. С инициативой выступил Общероссийский Народный Фронт, отмечает Интерфакс. В Минздраве считают, что применение ограничительных мер может быть эффективно с точки зрения снижении я потребления алкоголя.
2019-11-18T11:00:00+03:00
2019-11-18T11:03:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 18 ноября 2019
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