«Яндекс» намерен создать специальный Фонд общественных интересов, которому передадут часть управленческих функций

Сообщения об этом привели к росту стоимости акций «Яндекса» на «Мосбирже» более чем на 5,5%.

Совет новой структуры, которой планируется делегировать ряд управленческих полномочий, будет составлен из представителей менеджмента «Яндекса» и ряда его партнеров. Как следует из пресс-релиза компании, это, в частности, представители МГУ, ВШЭ, МФТИ, СпбГУ и университета ИТМО. Фонд общественных интересов сможет выдвинуть двух новых членов в совет директоров «Яндекса», среди которых гендиректор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий. Планируется, что фонд получит принадлежащую «Сбербанку» золотую акцию, которая позволяет блокировать сделки по продаже более 25% доли компании. В банке этот вопрос рассмотрят завтра, но уже назвали инициативу «позитивной». После этого Фонд общественных интересов будет участвовать в согласовании сделок по консолидации в одних руках свыше 10% акций, передаче интеллектуальной собственности и возможных партнерств «Яндекса» с другими странами. Если совет директоров компании не будет слушать решения Фонда в этих вопросах, он сможет временно отстранять гендиректора. Источник газеты «Ведомости» утверждает, что изменения в структуре управления «Яндекса» согласованы с администрацией президента и одобрены первыми лицами государства. По словам собеседника издания, компания рассчитывает резко снизить давление со стороны властей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому иностранцы не могут контролировать более 20% акций российских информационных ресурсов. Под его действие планируется подвести «Яндекс». После первого обсуждения инициативы компания потеряла 1,5 млрд долларов капитализации.