Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые объяснил свои слова о том, что нужно убивать за оскорбления в сети. По словам Кадырова, эти угрозы не должны восприниматься буквально. Сюжет на эту тему вышел на чеченском ГТРК «Грозный». Слова главы Чечни переводит «Кавказский узел».
2019-11-18T10:30:00+03:00
2019-11-18T10:39:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 18 ноября 2019
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