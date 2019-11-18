Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые объяснил свои слова о том, что нужно убивать за оскорбления в сети. По словам Кадырова, эти угрозы не должны восприниматься буквально. Сюжет на эту тему вышел на чеченском ГТРК «Грозный». Слова главы Чечни переводит «Кавказский узел».