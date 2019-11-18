ЕСПЧ опубликует 19 ноября решение по жалобам Удальцова и Развозжаева на приговор по «Болотному делу»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 19 ноября опубликует решение по жалобам Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на приговор по делу об организации беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил надежду, что решение ЕСПЧ по его жалобе послужит и пересмотру остальных приговоров по «Болотному делу».

«19 ноября ожидается вынесение решения ЕСПЧ по моей жалобе и жалобе Леонида Развозжаева на приговор по «Болотному делу». Нам пока неизвестно, что содержится в этом решении Европейского суда. Но мы рассчитываем, что оно будет справедливым, законным, взвешенным», — сказал политик.

С.Удальцов напомнил, что он и Леонид Развозжаев были признаны судом организаторами массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади, и были осуждены на 4,5 года лишения свободы.

«Мы знаем, что по этому делу десятки людей были задержаны и осуждены как участники этих беспорядков. В своих жалобах мы требуем признать незаконными эти решения российских судов, и тем самым мы надеемся, что появится шанс, если решение будет в нашу пользу, добиваться пересмотра приговоров по «болотному делу», добиваться того, что никаких беспорядков не было на Болотной площади», — отметил он.

В июле 2014 года Мосгорсуд суд признал подсудимых С.Удальцова и Л.Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и приговорил к 4,5 годам тюрьмы.

Защита обжаловала обвинительный приговор в ЕСПЧ в сентябре 2015 года, требуя признать, что при судебном процессе были нарушены права Удальцова и Развозжаева, в том числе на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу слова и собраний.