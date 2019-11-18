Спикер Конгресса пригласила Трампа выступить перед конгрессменами в рамках слушаний о возможности запуска импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси пригласила президента Трампа выступить перед конгрессменами в рамках слушаний о возможности запуска процедуры импичмента. В то же время Пэлоси допускает, что Трамп ответит на вопросы конгрессменов в письменном виде.
2019-11-18T10:30:00+03:00
2019-11-18T10:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 18 ноября 2019
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