Спикер Конгресса пригласила Трампа выступить перед конгрессменами в рамках слушаний о возможности запуска импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси пригласила президента Трампа выступить перед конгрессменами в рамках слушаний о возможности запуска процедуры импичмента. В то же время Пэлоси допускает, что Трамп ответит на вопросы конгрессменов в письменном виде.