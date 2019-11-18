Крупный пожар на северо-западе Москвы

На улице Маршала Прошлякова горит склад автосервиса на площади 400 квадратных метров. Внутри находятся кислородные и пропановые баллоны, они взрываются, сообщает ТАСС. Есть угроза распространения огня, Из соседнего здания эвакуированы люди. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.
2019-11-18T10:30:00+03:00
2019-11-18T10:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 18 ноября 2019
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