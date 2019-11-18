Крупный пожар на северо-западе Москвы

На улице Маршала Прошлякова горит склад автосервиса на площади 400 квадратных метров. Внутри находятся кислородные и пропановые баллоны, они взрываются, сообщает ТАСС. Есть угроза распространения огня, Из соседнего здания эвакуированы люди. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.