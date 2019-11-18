Акции Яндекса выросли в начале торгов на московской бирже почти на 6 процентов на корпоративных новостях

Сегодня стало известно, что Яндекс нашёл компромисс с государством. Он создаёт специальный Фонд общественных интересов, которому компания передаст часть управленческих функций. Он будет иметь право вето по ряду вопросов. Глава компании Аркадий Волож в письме акционерам подчёркивает, что Яндекс остаётся частной компанией, которая работает на открытом рынке и торгуется на биржах. Волож обязался не продавать 95 процентов своего пакета акций до 2022 года.

Правление Сбербанка в целом позитивно относится к инициативе Яндекса и уже завтра рассмотрит обращение о возврате компании так называемой «золотой акции», сообщает Интерфакс. Так называемая «золотая акция» – это механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций Яндекса.