Сборная Португалии стала финалистом Чемпионата Европы по футболу после победы над Люксембургом

Победа над Люксембургом стала для команды юбилейной – трехсотой в истории, причем, что интересно, и сотую и двухсотую португальцы одержали над этой же командой. Криштиану Роналду установил окончательный счет 2-0, забив на 86 минуте. Это был его 99 гол за сборную. Еще один точный удар и пришлось бы праздновать сразу по трем поводам. Сербия не сыграет на Евро. Команда не смогла победить Украину, пропустив уже в добавленное время. Ничья 2-2. Англия в ничего не решавшем матче разгромила Косово 4-0. Свой 12 гол в турнире забил Харри Кейн, который отличался в каждом из проведенных матчей и пока лидирует в споре бомбардиров с 12 мячами. У Артема Дзюбы – 10 и один матч в запасе. Сборная Чехии позволила себе расслабиться после того, как стала финалистам и уступила Болгарии 0-1.

Сборная России последний матч отборочного турнира проведет завтра во вторник против Сан — Марино.